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У результаті обстрілу Харкова зросла кількість постраждалих до 4 людей

Київ • УНН

 • 26126 перегляди

У Харкові в результаті ворожого обстрілу зросла кількість постраждалих до чотирьох людей.

У Харкові внаслідок обстрілу міста зросла кількість постраждалих до чотирьох. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих

- заявив Ігор Терехов.

Нагадаємо

Раніше було передано, що у результаті ворожого обстрілу в Харкові виникла пожежа на об'єкті газової інфраструктури. Також двоє людей отримали осколкові поранення, а одна особа має гостру реакцію на стрес. Крім того, були пошкоджені житлові будинки.

Ворожі удари по Харкові: міський голова повідомляє деталі30.05.24, 02:47 • 106009 переглядiв

Юлія Котвицька

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