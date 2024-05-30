В результате обстрела Харькова возросло количество пострадавших до 4 человек

В Харькове в результате обстрела города возросло количество пострадавших до четырех. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

В результате ночного прилета имеем 4 пострадавших - заявил Игорь Терехов.

Напомним

Ранее было передано, что в результате вражеского обстрела в Харькове возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Также два человека получили осколочные ранения, а один человек имеет острую реакцию на стресс. Кроме того, были повреждены жилые дома.

Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали