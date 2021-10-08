У Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять нардепа Полякова

Цитата

“Сьогодні вночі пішов з життя наш колега, народний депутат України дев’ятого скликання Антон Едуардович Поляков. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Антона Едуардовича і прошу вшанувати пам’ять нашого колеги хвилиною мовчання”, — сказав перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук, який веде засідання.

Деталі

Після цього Стефанчук надав слово співголові депутатської групи “За майбутнє”, в якій перебував Поляков, Тарасу Батенко.

Як писав УНН, народні депутати раніше відреагували на смерть нардепа Антона Полякова, висловивши співчуття родині померлого.



Контекст

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті нардепа, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.



Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть

Як заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, причини смерті народного депутата Антона Полякова будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже у найближчі години.