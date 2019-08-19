У Президента збирають нараду щодо ринку електроенергії і опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Нарада щодо функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду відбудеться за участю Президента України Володимира Зеленського у понеділок, 19 серпня. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"У понеділок, 19 серпня, о 17:00 відбудеться нарада за участю Президента України Володимира Зеленського щодо функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду", - вказали в ОПУ.
Нагадаємо, у Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців.
Як повідомляв УНН, Гройсман доручив Міненерговугіллю та НКРЕКП зайнятися зниженням ціни на електроенергію для промисловості.