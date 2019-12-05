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У Президента висловили бажання змінити формулу "представництва територій" в Мінську

У Президента висловили бажання змінити формулу "представництва територій" в Мінську

Київ • УНН

 • 9404 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Україна прагне заміни представників ОРДЛО, які “представляють Донбас” в складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це сказав помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак в Четем Хаусі у Лондоні на конференції щодо очікувань від “нормандського саміту”, передає кореспондент УНН.

“Ви знаєте, що у Мінську у тристоронній контактній групі сьогодні присутні Україна, Росія і ОБСЄ. Також є так звані експерти, які представляють території. Ви знаєте, що у мінських домовленостях практично за кожним пунктом є, що це повинно бути погоджено з представниками територій. Весь час чомусь представниками територій були представники не визначених організацій, які сьогодні не підтримані і не приймаються офіційно жодною державою, навіть Росією. Ми вважаємо, що це не справедливо, тому пропонуємо наступну ідею: ми маємо 9 районів у Луганській області і 9 районів у Донецькій. Було б логічно, щоб сьогодні ми мали по одному представнику від тої частини, тобто 18 людей, і 18 людей, яких призначимо ми”, — сказав Єрмак.

Він нагадав, що до війни на цих територіях проживало більше 6 мільйонів людей, сьогодні — тільки 1,5: багато людей виїхали від війни і проживають сьогодні на території, підконтрольній уряду України.

“Ми хочемо запропонувати, щоб представниками територій були люди, які сьогодні мають якийсь зв’язок, які мають прописку сьогодні у тих 18 районах, які мають якусь нерухомість, бізнес — тобто мають юридичне підтвердження, що вони можуть репрезентувати ці райони. І ми хочемо, щоб це були люди, які є відомими, до яких прислуховуються, думка яких має поважну репутацію — спортсмени, діячі культури”, — додав представник Президента.

Пізніше журналістам він повідомив, що планується “змінити сьогодні формулу представництва територій в Мінську, в ТКГ”.

“Тому що сьогодні території в Мінську чомусь представляють люди, які є представниками територій, які є сьогодні непідконтрольні Україні. Але ж ми говоримо про населення Донбасу, яке сьогодні дійсно є представниками цих територій, і вони повинні мати сьогодні право говорити і висловлювати свою думку”, — додав він.

Як писав УНН, у Президента заявили про готовність обговорити тему газу на “нормандському саміті”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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