Укрзалізниця повідомила про затримку поїзда "Вінниця – Харків"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні у поїзді “Вінниця — Харків” виявили тіло людини, потяг зможе відправитися близько 17 години. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
“Сьогодні, 14 листопада, швидкісний електропоїзд Інтерсіті № 720 Вінниця — Харків не було відправлено із Вінниці за графіком руху о 15:27. Причиною затримки поїзда стало виявлення в одному з вагонів поїзда мертвої особи”, — повідомили в прес-службі.
Для з’ясування обставин інциденту наразі в поїзді працюють правоохоронці.
За попередньою інформацією, поїзд зможе відправитися близько о 17:00 — після завершення всіх необхідних заходів.