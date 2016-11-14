Укрзализныця сообщила о задержке поезда "Винница - Харьков"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в поезде "Винница - Харьков" обнаружили тело человека, поезд сможет отправиться около 17 часов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"Сегодня, 14 ноября, скоростной электропоезд Интерсити № 720 Винница - Харьков не был отправлен из Винницы по графику движения в 15:27. Причиной задержки поезда стало обнаружение в одном из вагонов поезда мертвого лица", - сообщили в пресс-службе.
Для выяснения обстоятельств инцидента сейчас в поезде работают правоохранители.
По предварительной информации, поезд сможет отправиться около в 17:00 - после завершения всех необходимых мероприятий.