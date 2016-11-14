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15 марта, 19:03 • 110887 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154221 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129993 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123082 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108551 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103422 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100065 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця сообщила о задержке поезда "Винница - Харьков"

Укрзализныця сообщила о задержке поезда "Винница - Харьков"

Киев • УНН

 • 9679 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в поезде "Винница - Харьков" обнаружили тело человека, поезд сможет отправиться около 17 часов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Сегодня, 14 ноября, скоростной электропоезд Интерсити № 720 Винница - Харьков не был отправлен из Винницы по графику движения в 15:27. Причиной задержки поезда стало обнаружение в одном из вагонов поезда мертвого лица", - сообщили в пресс-службе.

Для выяснения обстоятельств инцидента сейчас в поезде работают правоохранители.

По предварительной информации, поезд сможет отправиться около в 17:00 - после завершения всех необходимых мероприятий.

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