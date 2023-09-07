У Повітряних силах пояснили, чому ворог під час одного вильоту використовує більше літаків, ніж ракет

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. російські окупанти часто використовують більше літаків, ніж випущено ракет. Це відпрацювання імітацій та тренування пілотів, повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вони часто використовують більше літаків , ніж випущено ракет…Це відпрацювання імітаційних пусків, які вони проводять залітаючи в зону пуску…Таким чином тренується льотний склад їхній – злітати, виходити на рубіж пуску ракет, саме тому було випущено вчора сім ракет і використовувалось дев’ять літаків», - розповів Ігнат.

Доповнення

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що росія модернізувала ракети Х-22 у Х-32, які є надзвуковими і які важко перехопити. Їхня кількість у росіян ще достатня, тому Україна шукає способи протидії цій загрозі.

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