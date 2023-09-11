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У Португалії "повінь" з червоного вина

У Португалії "повінь" з червоного вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Португалії повінь з червоного вина. Вулиці міста Анадії, що у північно-західній частині країн буквально затопило вином. Сталось це через вибух резервуарів на лікеро-горілчаному заводі поблизу міста. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.

Цитата

“Хоча інцидент не спричинив жодних травм, хочемо висловити щиру стурбованість шкодою, завданою взагалі Левірі та зокрема, місцевості поруч. Причини цієї надзвичайної ситуації з’ясовують компетентні органи.

Однак, ми несемо повну відповідальність за витрати, пов’язані з очисткою та ремонтом пошкоджень. Наші бригади готові до роботи. Ми прагнемо вирішити цю ситуацію якнайшвидше”, — йдеться у дописі винокурні Destilaria Levira в соціальній мережі Facebook.

Деталі

Мешканців Анадії затопило в неділю. Літри червоного вина буквально затопили вулиці міста.

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Компанія Destilaria Levira, на якій стався витік, попросила місцевих жителів зберігати всі фотографії збитків і втрат. Аби вони могли зв’язатися та узгодити необхідні процедури по ремонту.

Um rio de vinho na Anadia e não avisaram os bêbados pic.twitter.com/FzqhBxBUo6

— Ignorante/Sabichão (@AntnioF58703648) September 10, 2023

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