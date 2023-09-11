У Португалії "повінь" з червоного вина

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“Хоча інцидент не спричинив жодних травм, хочемо висловити щиру стурбованість шкодою, завданою взагалі Левірі та зокрема, місцевості поруч. Причини цієї надзвичайної ситуації з’ясовують компетентні органи.

Однак, ми несемо повну відповідальність за витрати, пов’язані з очисткою та ремонтом пошкоджень. Наші бригади готові до роботи. Ми прагнемо вирішити цю ситуацію якнайшвидше”, — йдеться у дописі винокурні Destilaria Levira в соціальній мережі Facebook.

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Мешканців Анадії затопило в неділю. Літри червоного вина буквально затопили вулиці міста.

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Компанія Destilaria Levira, на якій стався витік, попросила місцевих жителів зберігати всі фотографії збитків і втрат. Аби вони могли зв’язатися та узгодити необхідні процедури по ремонту.

Um rio de vinho na Anadia e não avisaram os bêbados pic.twitter.com/FzqhBxBUo6