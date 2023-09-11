В Португалии "наводнение" из красного вина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Португалии наводнение из красного вина. Улицы города Анадии, что в северо-западной части страны буквально затопило вином. Произошло это из-за взрыва резервуаров на ликеро-водочном заводе вблизи города. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
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“Хотя инцидент не вызвал никаких травм, хотим выразить искреннюю обеспокоенность ущербом, нанесенным вообще Левире и в частности, местности рядом. Причины этой чрезвычайной ситуации выясняют компетентные органы.
Однако, мы несем полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и ремонтом повреждений. Наши бригады готовы к работе. Мы стремимся решить эту ситуацию как можно быстрее”, — говорится в сообщении винокурни Destilaria Levira в социальной сети Facebook.
Детали
Жителей Анадии затопило в воскресенье. Литры красного вина буквально затопили улицы города.
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Компания Destilaria Levira, на которой произошла утечка, попросила местных жителей сохранять все фотографии убытков и потерь. Чтобы они могли связаться и согласовать необходимые процедуры по ремонту.
Um rio de vinho na Anadia e não avisaram os bêbados pic.twitter.com/FzqhBxBUo6— Ignorante/Sabichão (@AntnioF58703648) 10 сентября 2023