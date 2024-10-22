У портах Одещини посилять оборонні заходи - Олексій Кулеба
Київ • УНН
Олексій Кулеба заявив про підвищення заходів із безпеки у морських портах Одещини. Також планується посилити безпеку персоналу, відновити інфраструктуру та забезпечити стабільну роботу Українського морського коридору.
У морських портах Одещини буде підвищено заходи з оборони, у фокусі також безпека персоналу та відновлення інфраструктури, заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінвідновлення.
Деталі
Кулеба наголосив, що стабільна робота українських портів та Українського морського коридору – це гарант продовольчої стабільності у світі. Тому, питання безпеки портів, персоналу та судів – першочергове.
Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями
Кулеба також повідомив, що додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій".
За даними Мінвідновлення, наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів.
Попри регулярні обстріли росією по українській інфраструктурі, в тому числі по цивільних судах та зерносховищах, Україна продовжує бути гарантом продовольчої безпеки світу. Загалом за час дії Українського коридору до трьох портів зайшло понад 2,8 тисяч суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.
Доповнення
З початку війни росія здійснила понад 50 атак на українські порти, внаслідок яких пошкоджень зазнали більше ніж 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції.