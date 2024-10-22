В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

В морских портах Одесской области будут повышены меры по обороне, в фокусе также безопасность персонала и восстановление инфраструктуры, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минвосстановления.

Детали

Кулеба отметил, что стабильная работа украинских портов и Украинского морского коридора - это гарант продовольственной стабильности в мире. Поэтому, вопрос безопасности портов, персонала и судов - первоочередной.

Усиливаем оборонительные меры в каждом порту. Внедряем дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями - сказал он.

Кулеба также сообщил, что дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры одесского порта. В частности, это будет включать модернизацию ключевых объектов и усиление общей защищенности портовых территорий".

По данным Минобновления, сейчас на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 86 судов, которые должны экспортировать почти 2 млн тонн грузов.

Несмотря на регулярные обстрелы россией по украинской инфраструктуре, в том числе по гражданским судам и зернохранилищам, Украина продолжает быть гарантом продовольственной безопасности мира. Всего за время действия Украинского коридора в три порта зашло более 2,8 тысяч судов, которыми направляется продукция в более чем 50 стран мира.

Дополнение

С начала войны россия осуществила более 50 атак на украинские порты, в результате которых повреждения получили более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна. Было уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции.