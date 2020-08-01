У Польщі заявили, що причиною "Смоленської катастрофи" були вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Сеймі Польщі озвучили результати роботи парламентської комісії із повторного вивчення причин "Смоленської катастрофи" 10 квітня 2010 року - відбулися два вибухи. Про це передає УНН, посилаючись на "Польське радіо".
"У Сеймі Польщі 30 липня озвучили результати роботи парламентської комісії із повторного вивчення причин "Смоленської катастрофи" 10 квітня 2010 року", - йдеться у повідомленні.
У Сеймі нагадали, що того дня президентський авіалайнер Ту-154М повітряних сил Польщі виконував рейс PLF101 за маршрутом "Варшава - Смоленськ", але при заході на посадку на аеродром "Смоленськ-Північний" розбився. Загинули всі, хто знаходився на його борту - 96 осіб: 88 пасажирів і 8 членів екіпажу, в їх числі президент Польщі Лех Качинський і його дружина Марія Качинська, а також відомі польські політики, майже все вище військове командування і громадські та релігійні діячі.
"У результаті проведеного комісією Сейму розслідування встановлено, що на борту Ту-154М сталися два вибухи - у районі лівого крила і у центральному відсіку літака. На уламках літака були виявлені сліди тротилу, гексогену і пентриту. Той факт, що мали місце вибухи, підтверджується, з одного боку, характером пошкодження літака і розкидом його уламків, а з іншого, травмами загиблих", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на адресу російських слідчих прозвучало звинувачення у тому, що, розслідуючи причини аварії польського літака, вони намагалися приховати докази вибухів на його борту.
Як повідомлялося раніше в УНН, 10 квітня 2010 року у Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 осіб - екіпаж і члени офіційної делегації, що прямувала до Катині для участі у меморіальних заходах з нагоди річниці Катинського розстрілу 1940 року.