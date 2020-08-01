У Польщі заявили, що причиною "Смоленської катастрофи" були вибухи

"У Сеймі Польщі 30 липня озвучили результати роботи парламентської комісії із повторного вивчення причин "Смоленської катастрофи" 10 квітня 2010 року", - йдеться у повідомленні.

У Сеймі нагадали, що того дня президентський авіалайнер Ту-154М повітряних сил Польщі виконував рейс PLF101 за маршрутом "Варшава - Смоленськ", але при заході на посадку на аеродром "Смоленськ-Північний" розбився. Загинули всі, хто знаходився на його борту - 96 осіб: 88 пасажирів і 8 членів екіпажу, в їх числі президент Польщі Лех Качинський і його дружина Марія Качинська, а також відомі польські політики, майже все вище військове командування і громадські та релігійні діячі.

"У результаті проведеного комісією Сейму розслідування встановлено, що на борту Ту-154М сталися два вибухи - у районі лівого крила і у центральному відсіку літака. На уламках літака були виявлені сліди тротилу, гексогену і пентриту. Той факт, що мали місце вибухи, підтверджується, з одного боку, характером пошкодження літака і розкидом його уламків, а з іншого, травмами загиблих", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на адресу російських слідчих прозвучало звинувачення у тому, що, розслідуючи причини аварії польського літака, вони намагалися приховати докази вибухів на його борту.

Як повідомлялося раніше в УНН, 10 квітня 2010 року у Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 осіб - екіпаж і члени офіційної делегації, що прямувала до Катині для участі у меморіальних заходах з нагоди річниці Катинського розстрілу 1940 року.