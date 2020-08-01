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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102305 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 116280 просмотра

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В Польше заявили, что причиной "Смоленской катастрофы" были взрывы

В Польше заявили, что причиной "Смоленской катастрофы" были взрывы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В Сейме Польши озвучили результаты работы парламентской комиссии по повторному изучению причин "Смоленской катастрофы" 10 апреля 2010 года - произошли два взрыва. Об этом УНН передает со ссылкой на "Польское радио".

"В Сейме Польши 30 июля озвучили результаты работы парламентской комиссии по повторному изучению причин "Смоленской катастрофы" 10 апреля 2010 года", - говорится в сообщении.

В Сейме напомнили, что в тот день президентский авиалайнер Ту-154М воздушных сил Польши выполнял рейс PLF101 по маршруту "Варшава - Смоленск", но при заходе на посадку на аэродром "Смоленск-Северный" разбился. Погибли все, кто находился на его борту - 96 человек: 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария Качинская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование и общественные и религиозные деятели.

"В результате проведенного комиссией Сейма расследования установлено, что на борту Ту-154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита. Тот факт, что имели место взрывы, подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его обломков, а с другой, травмами погибших", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в адрес российских следователей прозвучало обвинение в том, что, расследуя причины крушения польского самолета, они пытались скрыть улики взрывов на борту.

Как сообщалось ранее в УНН, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.

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