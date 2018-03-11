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У Польщі зачинені крамниці: почав діяти закон про заборону торгівлі у неділю

У Польщі зачинені крамниці: почав діяти закон про заборону торгівлі у неділю

Київ • УНН

 • 11033 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Польщі почав діяти закон про заборону торгівлі у неділю. Про це повідомляє TVN 24, передає УНН.

"11 березня - це перша неділя, коли ми не робимо покупки в більшості магазинів. Наступний недільний шопінг буде можливий 25 березня. Згідно з новим законом, кожен місяць 2018 року всього дві неділі будуть комерційними - перша і остання", - йдеться в повідомленні.

З 2020 року торгівля буде заборонена в усі неділі, за винятком неділь, передбаченої законом. Контроль за дотриманням закону буде здійснювати Державна інспекція праці і Національний секретаріат торгівлі.

Також в законі є винятки. Заборона не поширюється на: пекарні, кондитерські, магазини морозива, автозаправні станції, квиткові магазини, торгівля квтами, вінками і свічками на кладовищах, похоронні зали, магазини сувенірів, магазини преси, квитки на громадський транспорт, тютюнові вироби, купони азартних ігор і взаємні ставки, поштові відділення.

Заборона також не стосується магазини в готелях і магазинах в галузі культури, спорту, освіти, туризму і відпочинку. Також буде доступна торгівля в комерційних закладах на залізничних станціях, морських портах і гаванях, аеропортах, вільних зонах, громадському транспорті.

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