В Польше закрыты магазины: начал действовать закон о запрете торговли в воскресенье
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Польше начал действовать закон о запрете торговли в воскресенье. Об этом сообщает TVN 24, передает УНН.
"11 марта - это первое воскресенье, когда мы не делаем покупки в большинстве магазинов. Следующий воскресный шоппинг будет возможен 25 марта. Согласно новому закону, каждый месяц 2018 года всего два воскресенья будут коммерческими - первый и последний", - говорится в сообщении.
С 2020 года торговля будет запрещена во все воскресенья, за исключением воскресений, предусмотренных законом. Контроль за соблюдением за соблюдением закона будет осуществлять Государственная инспекция труда и Национальный секретариат торговли.
Также в законе есть исключения. Запрет не распространяется на: пекарни, кондитерские, магазины мороженого, автозаправочные станции, флористы, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, похоронные залы, магазины сувениров, магазины прессы, билеты на общественный транспорт, табачные изделия, купоны азартных игр и взаимные ставки, почтовые отделения.
Запрет также исключил коммерческие магазины в гостиницах и магазинах в области культуры, спорта, образования, туризма и отдыха. Также будет доступна торговля в коммерческих заведениях на железнодорожных станциях, морских портах и гаванях, аэропортах, свободных зонах, общественном транспорте, на автобусе и так далее.