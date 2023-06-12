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У Польщі п'яний водій влаштував ДТП: загинув 14-річний українець, який сидів на узбіччі

Київ • УНН

 • 1471889 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Нетверезий водій у Польщі влаштував смертельну ДТП. Під колесами його авто опинилось двоє підлітків. Життя одного з них - 14-річного українця - врятувати не вдалося, передає УНН із посиланням на tvn24.pl.

У Польщі п'яний водій влаштував ДТП: загинув 14-річний українець, який сидів на узбіччі

Деталі

Інцидент стався в неділю. Сандра Чуда, прессекретар повітової комендатури поліції в Шамотулах, розповіла, що вся послідовність трагічних подій почалася з того, що Volkswagen Passat врізався в задню частину Fiat Seicento, який загальмував, оскільки попереду їхав велосипедист.

Від сили удару Seicento відштовхнуло у зустрічний Opel Corsa, а Passat розвернуло так, що він збив двох підлітків-пішоходів, які сиділи біля своїх велосипедів на узбіччі. 

Спочатку в поліції повідомили, що хлопці йшли узбіччям з велосипедами.

Загалом в інциденті брали участь дев'ять осіб, пише видання. П'ятеро з них госпіталізовані, в тому числі двоє підлітків, яких збив Passat. Одного з них - 14-річного хлопця з України - врятувати, на жаль, не вдалося, інший у важкому стані.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 40-річний водій Passat, мешканець Шамотулського району, перебував у стані алкогольного сп’яніння, у нього виявили 1,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали. Подальші заходи за його участю проведуть у понеділок – після того, як він протверезіє. Йому, ймовірно, висунуть звинувачення в ненавмисному вбивстві.

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