В Польше пьяный водитель устроил ДТП: погиб 14-летний украинец, который сидел на обочине

Детали

Инцидент произошел в воскресенье. Сандра Чуда, пресс-секретарь уездной комендатуры полиции в Шамотулах, рассказала, что вся последовательность трагических событий началась с того, что Volkswagen Passat врезался в заднюю часть Fiat Seicento, который затормозил, поскольку впереди ехал велосипедист.

От силы удара Seicento оттолкнуло во встречный Opel Corsa, а Passat развернуло так, что он сбил двух подростков-пешеходов, которые сидели возле своих велосипедов на обочине.

Изначально в полиции сообщили, что ребята шли по обочине с велосипедами.

Всего в инциденте участвовали девять человек, пишет издание. Пятеро из них госпитализированы, в том числе двое подростков, которых сбил Passat. Одного из них - 14-летнего парня из Украины - спасти, к сожалению, не удалось, другой в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 40-летний водитель Passat, житель Шамотулского района, находился в состоянии алкогольного опьянения, у него обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Мужчину задержали. Дальнейшие мероприятия с его участием проведут в понедельник – после того, как он протрезвеет. Ему, вероятно, предъявят обвинение в непредумышленном убийстве.

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