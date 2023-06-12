В Польше пьяный водитель устроил ДТП: погиб 14-летний украинец, который сидел на обочине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Нетрезвый водитель в Польше устроил смертельное ДТП. Под колесами его авто оказалось двое подростков. Жизнь одного из них - 14-летнего украинца - спасти не удалось, передает УНН со ссылкой на tvn24.pl.
Детали
Инцидент произошел в воскресенье. Сандра Чуда, пресс-секретарь уездной комендатуры полиции в Шамотулах, рассказала, что вся последовательность трагических событий началась с того, что Volkswagen Passat врезался в заднюю часть Fiat Seicento, который затормозил, поскольку впереди ехал велосипедист.
От силы удара Seicento оттолкнуло во встречный Opel Corsa, а Passat развернуло так, что он сбил двух подростков-пешеходов, которые сидели возле своих велосипедов на обочине.
Изначально в полиции сообщили, что ребята шли по обочине с велосипедами.
Всего в инциденте участвовали девять человек, пишет издание. Пятеро из них госпитализированы, в том числе двое подростков, которых сбил Passat. Одного из них - 14-летнего парня из Украины - спасти, к сожалению, не удалось, другой в тяжелом состоянии.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 40-летний водитель Passat, житель Шамотулского района, находился в состоянии алкогольного опьянения, у него обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Мужчину задержали. Дальнейшие мероприятия с его участием проведут в понедельник – после того, как он протрезвеет. Ему, вероятно, предъявят обвинение в непредумышленном убийстве.
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