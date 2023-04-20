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Пара українців загинула в Польщі

Пара українців загинула в Польщі

Київ • УНН

 • 968627 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У польському Лодзі загинули українець та українка, повідомляє польське видання Wprost, пише УНН.

Деталі

Вони не з’являлися на роботі з минулої п’ятниці. Про випадок повідомив стурбований роботодавець, який повідомив, що молоді люди деякий час не з’являлися на роботі. Коли рятувальники зайшли в будинок, виявилося, що пара українців загинула.

За даними місцевих ЗМІ, померлу 36-річну жінку виявили в кріслі, а 31-річний чоловік лежав на ліжку.

Як повідомляється, виникли труднощі з ідентифікацією особи.

"За попередніми даними, жодна третя сторона не причетна до їх смерті. Не виключено чадного газу, хоча в жодному з приміщень його не виявлено", - пише видання.

"Ми виясняємо детальні причини та обставини події, а заходи проводяться під наглядом прокуратури району Лодзь-Средмістя. Ми вже провели перевірку та опитали свідків – наразі не можна виключити причетність третіх осіб до сприяння смерті жінки та чоловіка. Вони обидва є громадянами України", - повідомила речниця Головного управління муніципальної поліції в Лодзі Каміла Совінська.

Буде розтин тіл, але коли це відбудеться, невідомо. Справу розслідує прокуратура Лодзя.

Нагадаємо

У Польщі помер українець, який намагався підпалити себе біля генконсульства у Кракові.

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