Пара украинцев погибла в Польше

Детали

Они не появлялись на работе с прошлой пятницы. О случае сообщил обеспокоенный работодатель, который сообщил, что молодые люди некоторое время не появлялись на работе. Когда спасатели зашли в дом, оказалось, что пара украинцев погибла.

По данным местных СМИ, умершую 36-летнюю женщину обнаружили в кресле, а 31-летний мужчина лежал на кровати.

Как сообщается, возникли трудности с идентификацией личности.

"По предварительным данным, ни одна третья сторона не причастна к их смерти. Не исключено угарного газа, хотя ни в одном из помещений его не обнаружено", - пишет издание.

"Мы выясняем подробные причины и обстоятельства происшествия, а мероприятия проводятся под надзором прокуратуры района Лодзь-Средместье. Мы уже провели проверку и опросили свидетелей - пока нельзя исключить причастность третьих лиц к содействию смерти женщины и мужчины. Они оба являются гражданами Украины", - сообщила пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции в Лодзе Камила Совинская.

Будет вскрытие тел, но когда это произойдет, неизвестно. Дело расследует прокуратура Лодзя.

Напомним

В Польше умер украинец, который пытался поджечь себя возле генконсульства в Кракове.