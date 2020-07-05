У Польщі хочуть закріпити права українських заробітчан міждержавною угодою

Так, Ардановський підкреслив, що приїзди тисяч громадян України на роботу до Польщі створюють чудові можливості для зміцнення дружніх відносин обох країн і народів, і Польща - активний прихильник прозахідного курсу України і засуджує російську агресію на сході цієї країни.

"Між Польщею і Україною розвиваються хороші політичні і економічні відносини. Давнє минуле, яке йде як вглиб століть, так і те, на жорстокість якого вплинула Друга світова війна, не може бути забутим, але воно повинно навчити нас робити висновки. Щоб наші два народи ніколи вже не пішли один проти одного. Щоб пам'ятаючи взаємно заподіяні страждання, ми могли разом будувати спільне хороше майбутнє", - сказав міністр.

На думку Ардановського, кращого часу для таких дружніх взаємин як зараз - не знайти. Міністр зазначив, що тисячі українців, які працюють у Польщі, користуються повагою і високо цінуються за чесність, старанність і працьовитість.

"Можливо, знадобиться міжнародний договір, який розширював би гарантії, збільшував безпеку, турботу і дотримання прав українських працівників. Все це буде предметом міжнародних переговорів", - додав міністр Ардановський.

На його думку, приїзди такої великої кількості українців до Польщі - це чудова можливість познайомитися ближче, адже "польська і українська мови дуже схожі, крім того, в більшості своїй ми всі - християни. Познайомитися, зрозуміти спосіб мислення і ступінь вразливості один одного, просто подружитися".

Раніше в УНН повідомлялося, що Польща оплатить тестування на коронавірус для українських сезонних працівників.