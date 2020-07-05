В Польше хотят закрепить права украинских сезонных работников межгосударственным соглашением
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Права украинцев, работающих в Польше, возможно, нужно урегулировать межправительственным соглашением. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Ян Кшиштоф Ардановский, который 4 июля принял участие в почтении памяти воинов армии УНР по случаю 27-летия восстановления Украинского военного кладбища в городе Александрув-Куявский Куявско-Поморского воеводства на севере Польши, передает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
Так, Ардановский подчеркнул, что приезды тысяч граждан Украины на работу в Польшу создают замечательные возможности для укрепления дружественных отношений обеих стран и народов, и Польша - активный сторонник прозападного курса Украины и осуждает российскую агрессию на востоке этой страны.
"Между Польшей и Украиной развиваются хорошие политические и экономические отношения. Давнее прошлое, как уходящее вглубь веков, так и то, на жестокость которого повлияла Вторая мировая война, не могут быть забыты, но они должны научить нас делать выводы. Чтобы наши два народа никогда уже не пошли друг против друга. Чтобы помня взаимно причиненные страдания, мы могли вместе строить общее хорошее будущее", - сказал министр.
По мнению Ардановского, лучшего времени для таких дружественных взаимоотношений не найти. Министр отметил, что тысячи украинцев, работающие в Польше, пользуются уважением и высоко ценятся за честность, усердие и трудолюбие.
"Возможно, понадобится международный договор, который расширял бы гарантии, увеличивал безопасность, заботу и соблюдение прав украинских работников. Всё это будет предметом международных переговоров", - добавил министр Ардановский.
По его мнению, приезды такого большого количества украинцев в Польшу - это прекрасная возможность познакомиться поближе, ведь "польский и украинский языки очень похожи, кроме того, в большинстве своем мы все - христиане. Познакомиться, понять способ мышления и степень впечатлительности друг друга, попросту подружиться".
Ранее в УНН сообщалось, что Польша оплатит тестирование на коронавирус для украинских сезонных работников.