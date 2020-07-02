Польша оплатит тестирование на коронавирус украинских сезонных работников - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Украинских сезонных работников в условиях пандемии COVID-19 будут тестировать за счет Польши. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью на телеканале "Дом", передает УНН.
"Им (украинцам, которые работают в Польше - ред.) обязательно надо заполнить анкету, в которой объясняется, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина, ну и измеряют их температуру, основные вот такие элементы проверки на болезни. Но что важно, что интересно, все граждане Украины едут в Польшу за работой, они проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут работать", - сообщил посол.
Напомним, в конце мая Польша ослабила карантин для сезонных работников.
В мае количество украинских сезонных работников в Польше увеличилось втрое.