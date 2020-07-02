Польша оплатит тестирование на коронавирус украинских сезонных работников - посол

"Им (украинцам, которые работают в Польше - ред.) обязательно надо заполнить анкету, в которой объясняется, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина, ну и измеряют их температуру, основные вот такие элементы проверки на болезни. Но что важно, что интересно, все граждане Украины едут в Польшу за работой, они проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут работать", - сообщил посол.

Напомним, в конце мая Польша ослабила карантин для сезонных работников.

В мае количество украинских сезонных работников в Польше увеличилось втрое.