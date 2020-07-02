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Польща оплатить тестування на коронавірус українських заробітчан - посол

Польща оплатить тестування на коронавірус українських заробітчан - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Українців-заробітчан в умовах пандемії COVID-19 будуть тестувати за рахунок Польщі. Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв'ю на телеканалі "Дом", передає УНН.

"Їм (українцям, які працюють в Польщі - ред.) обов'язково треба заповнити анкету, в якій пояснюється, де вони будуть жити в Польщі, щоб можна було перевірити, чи виконують вони умови карантину, ну і вимірюють їх температуру, основні ось такі елементи перевірки на хвороби. Але що важливо, що цікаво, всі громадяни України, які їдуть до Польщі за роботою, вони проходять тестування за рахунок держкоштів Польщі там, де вони будуть працювати", - повідомив посол.

Нагадаємо, наприкінці травня Польща послабила карантин для сезонних заробітчан.

У травні кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася втричі.

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