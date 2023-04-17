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У Польщі чоловік з ножем напав на трьох українок: одна загинула

У Польщі чоловік з ножем напав на трьох українок: одна загинула

Київ • УНН

 • 935061 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Польщі чоловік проник у будинок і поранив ножем трьох українок, одна з них отримала смертельні поранення і загинула, передає УНН із посиланням на Fakty.

Цитата

"... злочин стався у ніч із суботи на неділю... Постраждалі – мати з 14-річною донькою та ще одна жінка, на яку напали з ножем. Мати загинула на місці, підліток у важкому стані в лікарні. Зловмисника затримали", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Інформація про трагічні події надійшла до працівників поліції близько першої години ночі. Вони негайно виїхали на місце.

На місці події було виявлено тіло 37-річної жінки. У жінки були поранення грудної клітки та шиї, ймовірно, ножем з гострим краєм. Водночас 14-річну доньку загиблої доставили до лікарні в Легниці, також із кількома пораненнями грудної клітки. У цій будівлі була ще одна жінка, яка мала поранення руки, швидше за все, теж ножем, - повідомляє Радослав Врембяк, районний прокурор Легниці.

Поліцейські негайно розпочали пошуки винуватця. Знайшли його біля будівлі в кущах. Він був весь у крові. Під час обшуку поліцейські виявили у нього закривавлений ніж. Чоловіка затримали. Це Віктор Р., 36-річний житель Легниці, відомий поліції.

"На місце події виїхали прокурор та слідчо-оперативна група. Як встановлено, чоловік, швидше за все, зайшов до будівлі з метою пограбування. Ймовірно, його виявила 37-річна жінка, яка була смертельно поранена ножем, а потім так само було поранено її 14-річну доньку, яка прокинулася від криків матері. Тим часом крики розбудили ще одну жінку, на яку напав злочинець", – сказав Радослав Врембяк.

Усі троє постраждалих є громадянами України. Вони проживали в будинку ще з п'ятьма громадянами України. 14-річній дівчинці зробили життєво необхідну операцію. Її стан досі важкий, але стабільний. Винуватець злочину Віктор Р. вже конфліктував із законом. У минулому був судимий за злочини проти власності.

"Сьогодні зловмисника буде доставлено до Окружної прокуратури в Легниці, де йому буде пред'явлено звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство іншої та нанесенні тілесних ушкоджень третій жертві", - повідомляє Радослав Врембяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі помер українець, який намагався підпалити себе біля генконсульства у Кракові

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