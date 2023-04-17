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В Польше мужчина с ножом напал на троих украинок: одна погибла

Киев • УНН

 • 935060 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Польше мужчина проник в дом и ранил ножом трех украинок, одна из них получила смертельные ранения и погибла, передает УНН со ссылкой на Fakty.

Цитата

"... преступление произошло в ночь с субботы на воскресенье... Пострадавшие - мать с 14-летней дочерью и еще одна женщина, на которую напали с ножом. Мать погибла на месте, подросток в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленника задержали", – говорится в сообщении.

Детали

Информация о трагических событиях поступила сотрудникам полиции около часа ночи. Они немедленно выехали на место.

На месте происшествия было обнаружено тело 37-летней женщины. У женщины были ранения грудной клетки и шеи, вероятно ножом с острым краем. В то же время 14-летняя дочь погибшей была доставлена в больницу в Легнице, также с несколькими ранениями грудной клетки. В этом здании была еще одна женщина, которая имела ранение руки, скорее всего, тоже ножом, сообщает Радослав Врембяк, районный прокурор Легницы.

Полицейские немедленно приступили к поискам виновника. Нашли его у здания в кустах. Он был весь в крови. Во время обыска полицейские обнаружили у него окровавленный нож. Мужчину задержали. Это Виктор Р., 36-летний житель Легницы, известный полиции.

"На место происшествия выехали прокурор и следственно-оперативная группа. Как установлено, мужчина, скорее всего, зашел в здание с целью ограбления. Вероятно, его обнаружила 37-летняя женщина, которая была смертельно ранена ножом, а затем так же была ранена ее 14-летняя дочь, проснувшаяся от криков матери. Между тем крики разбудили еще одну женщину, на которую напал преступник", – сказал Радослав Врембяк.

Все трое пострадавших граждане Украины. Они проживали в доме еще пятью гражданами Украины. 14-летней девочке совершили жизненно необходимую операцию. Ее состояние до сих пор тяжелое, но стабильное. Виновник преступления Виктор Р. уже конфликтовал с законом. В прошлом был судим за преступления против собственности.

"Сегодня злоумышленник будет доставлен в Окружную прокуратуру в Легнице, где ему будет предъявлено обвинение в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьей жертве", - сообщает Радослав Врембяк.

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