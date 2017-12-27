У полоні бойовиків перебувають 103 людини, понад 400 зниклі безвісти - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що станом на сьогодні, з полону звільнено або знайдено 3 тисячі 215 осіб, 103 перебувають у полоні, 402 зниклі безвісти. Про це йдеться в повідомленні СБУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Кожен боєць мріє сказати матері, дружині, родині ‒ я вдома! Країна зробила все можливе, щоб ви могли обійняти своїх рідних перед новорічними святами. Вибачте, що так довго! Ми не закінчимо процес обміну, поки кожен з наших побратимів не повернеться до дому. Україна з вами!", ‒ наголосив голова СБУ Василь Грицак.
За його словами, таким чином на сьогодні вже звільнено або знайдено 3 тисячі 215 осіб.
"Однак не можна не згадати тих, хто залишається в заручниках політики Росії, країни – агресора, яка воює проти нас вже майже 4 роки: Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Микола Карпюк, Станіслав Клих та інші захисники України вже понад три роки незаконно утримуються на території ОРДЛО та РФ. Загалом заручниками залишаються 103 особи в Донецьку та Луганську, десятки в РФ", - цитує прес-служба голову СБУ.
Нагадаємо, раніше представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що перемовини та консультації про звільнення заручників тривали з початку війни, але змісту та результатів набрали в межах мінського процесу.
Раніше повідомлялося, що автобуси з 58 звільненими з полону вирушили з окупованої Горлівки до контрольованого Майорська.
Обмін для звільнення українських заручників на Донбасі завершився, з полону звільнили 74 заручників.