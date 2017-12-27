У полоні бойовиків перебувають 103 людини, понад 400 зниклі безвісти - СБУ

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що станом на сьогодні, з полону звільнено або знайдено 3 тисячі 215 осіб, 103 перебувають у полоні, 402 зниклі безвісти. Про це йдеться в повідомленні СБУ на сторінці у Facebook, передає УНН.