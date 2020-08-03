У Південній Кореї зібрали плазму з антитілами до COVID-19 для розробки ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Південній Кореї для виробництва ліків від коронавірусу використовують плазму крові чотирьох тисяч людей, які вже перехворіли COVID-19, передає УНН з посиланням на дані телекомпанії KBS.
Повідомляється, що за останні два тижні донорами стали 500 громадян.
В якості подяки за лікування від коронавірусної інфекції, 4 тис. Членів Сінчонджі вирішили здати кров безкоштовно.
Згідно поточної транзакції в США, загальна вартість крові складе близько 83 млрд дол.
"Нам було важко прискорити розробку ліків від COVID-19 в ситуації, коли тільки 200 пацієнтів, що видужали, висловили бажання здати кров. Масове пожертвування від пацієнтів, що видужали, церкви Сінчонджі вирішить проблему нестачі крові для досліджень", - повідомив представник Green Cross Pharma, біофармацевтичної компанії в Південній Кореї.
Відзначимо, що в організмі пацієнтів, які перехворіли COVID-19, виробляються антитіла IgG.
Їх наявність або відсутність можна перевірити за допомогою ІФА-тестів.