У Південній Кореї масштабна лісова пожежа, евакуйовано 1200 людей
Київ • УНН
У Південній Кореї масштабна лісова пожежа охопила район поблизу міста Тегу. Залучено понад 700 вогнеборців та десятки одиниць техніки, триває евакуація населення.
У Південній Кореї знову масштабна лісова пожежа. Зайнялася зелена зона поблизу міста Тегу, що в районі Ногок-дон, Бук-гу, на півночі країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лісову службу Кореї у соцмережі Х.
Деталі
Лісова пожежа поблизу міста Тегу під час гасіння отримала статус "Лісова пожежа 3 рівня".
Для боротьби з вогнем задіяно 29 пожежних гелікоптерів, 73 транспортні засоби та 738 вогнеборців.
Як уточнили у Центральному штабі реагування на надзвичайні події, коефіцієнт швидкості гасіння не перевищує 12%.
Нагадаємо
Поліція Південної Кореї розслідує справу проти 56-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні масштабної лісової пожежі. Внаслідок трагедії загинуло 30 людей, знищено тисячі споруд.