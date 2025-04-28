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У Південній Кореї масштабна лісова пожежа, евакуйовано 1200 людей

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Південній Кореї масштабна лісова пожежа охопила район поблизу міста Тегу. Залучено понад 700 вогнеборців та десятки одиниць техніки, триває евакуація населення.

У Південній Кореї масштабна лісова пожежа, евакуйовано 1200 людей

У Південній Кореї знову масштабна лісова пожежа. Зайнялася зелена зона поблизу міста Тегу, що в районі Ногок-дон, Бук-гу, на півночі країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лісову службу Кореї у соцмережі Х.

Деталі

Лісова пожежа поблизу міста Тегу під час гасіння отримала статус "Лісова пожежа 3 рівня".

Для боротьби з вогнем задіяно 29 пожежних гелікоптерів, 73 транспортні засоби та 738 вогнеборців.

Як уточнили у Центральному штабі реагування на надзвичайні події, коефіцієнт швидкості гасіння не перевищує 12%.

Нагадаємо

Поліція Південної Кореї розслідує справу проти 56-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні масштабної лісової пожежі. Внаслідок трагедії загинуло 30 людей, знищено тисячі споруд.

Лілія Набока

Лілія Набока

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