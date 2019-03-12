У ПСГ України скоротились обсяги газу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 12 березня зменшився на 13%, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За даними "Укртрансгазу", у січні-лютому 2019 року газ до ПСГ практично не закачувався, як і протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 4,1 млрд куб. м газу, що менше на 0,6 млрд куб. м, або 13%.
За результатами лютого 2019 року, в ПСГ України накопичено 9,7 млрд куб. м блакитного палива. Це лише на 3%, або на 0,3 млрд куб. м, менше, ніж рік тому.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціни на газ для населення зросли на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.