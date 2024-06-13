У Пентагоні назвали головну тему наступного засідання "Рамштайн"
Київ • УНН
Наступне засідання Рамштайнської контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться 13 червня в Брюсселі, буде присвячене зміцненню потенціалу протиповітряної оборони України для захисту від російських повітряних атак.
Основне питання, яке порушать під час Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" у Брюсселі 13 червня стане посилення протиповітряної оборони України. Про це розповіла заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає УНН.
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Вона розповіла, що нині для України є пріорітетом — протиповітряна оборона, аби захиститися від повітряних атак РФ.
Це те, що їй потрібно — чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG
Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США вже прибули до Брюсселя.
Попереднє засідання "Рамштайн" відбулося у відеорежимі 20 травня 2024 року. Тоді теж міністри обговорювали посилення протиповітряної оборони України.
Рамштайн-23: НАТО анонсувало засідання на 13 червня11.06.24, 10:59 • 23634 перегляди