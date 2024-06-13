Основной вопрос, который поднимут во время Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн» в Брюсселе 13 июня станет усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом рассказала заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга, передает УНН.

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Она рассказала, что сейчас для Украины является приоритетом - противовоздушная оборона, чтобы защититься от воздушных атак РФ.

Это то, что ей нужно - то ли в виде Patriot, то ли в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG сказала она.

Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США уже прибыли в Брюссель.

Предыдущее заседание «Рамштайн» состоялось в видеорежиме 20 мая 2024 года. Тогда тоже министры обсуждали усиление противовоздушной обороны Украины.

Рамштайн-22: НАТО анонсировало заседание на 13 июня