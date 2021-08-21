У Пентагоні заявили, що бойовики "Аль-Каїди" і ІД зберігають присутність в Афганістані

Цитата
“Ми знаємо, що „Аль-Каїда“ присутній в Афганістані, як і „Ісламська держава“. <...> Ми не вважаємо, що (чисельність їх бойовиків там) непомірно висока, але у нас немає точної цифри для вас”, — сказав він. “Думаю, ви розумієте, що вони не носять з собою посвідчення особи і не реєструються десь. У нас немає ідеальної картини”, — пояснив Кірбі.
“Але президент (США Джо Байден) тільки що сказав, що присутності „Аль-Каїди“ в Афганістані немає. Судячи з усього, (ці дані) не є вірними”, — заявила на це журналістка. “Ми вважаємо, що там немає присутності, яке була б достатньо значною, щоб створювати загрозу для нашої батьківщини, як <...> 20 років тому”, — відповів Кірбі.
Деталі
Сполучені Штати вважають неприйнятними випадки насильства з боку радикального руху “Талібан” щодо американців, які покидають Афганістан, заявив Кірбі.
Його попросили прокоментувати повідомлення про випадки насильства з боку талібів щодо американців, що озвучив у п’ятницю міністр оборони США Ллойд Остін під час бесіди з конгресменами. “Ми, безумовно, обізнані про ці повідомлення. Вони викликають глибоку стурбованість. Ми заявляли талібам, що це абсолютно неприйнятно, що ми хочемо забезпечення вільного проходу через контрольовані ними пропускні пункти для американців, що мають документи”, — зазначив Кірбі.
“Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити безпеку в цьому аеропорту (Кабула), надійну охорону, а також авіаперевезення”, — вказав речник Міноборони.
Нагадаємо
США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив, своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, за його словами, деякі країни-члени Альянсу порушують питання щодо подовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявляв, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула й довше.