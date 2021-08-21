У Пентагоні заявили, що бойовики "Аль-Каїди" і ІД зберігають присутність в Афганістані

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США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив, своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, за його словами, деякі країни-члени Альянсу порушують питання щодо подовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявляв, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула й довше.