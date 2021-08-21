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В Пентагоне заявили, что боевики "Аль-Каиды" и ИГ сохраняют присутствие в Афганистане

В Пентагоне заявили, что боевики "Аль-Каиды" и ИГ сохраняют присутствие в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 19438 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Боевики террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) сохраняют свое присутствие в Афганистане, но их точное количество американской стороне неизвестно. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает УНН.

Цитата

“Мы знаем, что „Аль-Каида“ присутствует в Афганистане, как и „Исламское государство“. <...> Мы не считаем, что (численность их боевиков там) непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас”, — сказал он. “Думаю, вы понимаете, что они не носят с собой удостоверение личности и не регистрируются где-то. У нас нет идеальной картины”, — пояснил Кирби.

“Но президент (США Джо Байден) только что сказал, что присутствия „Аль-Каиды“ в Афганистане нет. Судя по всему, (эти данные) не является верными”, — заявила на это журналистка. “Мы считаем, что там нет присутствия, которое было бы достаточно значительным, чтобы создавать угрозу для нашей родины, как <...> 20 лет назад”, — сказал Кирби.

Детали

Соединенные Штаты считают неприемлемыми случаи насилия со стороны радикального движения “Талибан” касательно американцев, покидающих Афганистан, заявил Кирби.

Его попросили прокомментировать сообщения о случаях насилия со стороны талибов касательно американцев, которые озвучил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин во время беседы с конгрессменами. “Мы, безусловно, осведомлены об этих сообщениях. Они вызывают глубокую озабоченность. Мы заявляли талибам, что это абсолютно неприемлемо, что мы хотим обеспечения свободного прохода через контролируемые ими пропускные пункты для американцев, имеющих документы”, — отметил Кирби.

“Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасность в этом аэропорту (Кабула), надежную охрану, а также авиаперевозки”, — отметил представитель Минобороны.

Напомним

США хотят завершить эвакуацию до 31 августа, сообщил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, по его словам, некоторые страны-члены Альянса ставят вопрос о продлении этого срока, чтобы вывезти из Афганистана больше людей. Ранее Байден заявил, что американские военные, которые обеспечивают эвакуацию, могут остаться в аэропорту Кабула и дольше.

Установление власти талибов

“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

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