В Пентагоне заявили, что боевики "Аль-Каиды" и ИГ сохраняют присутствие в Афганистане

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США хотят завершить эвакуацию до 31 августа, сообщил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, по его словам, некоторые страны-члены Альянса ставят вопрос о продлении этого срока, чтобы вывезти из Афганистана больше людей. Ранее Байден заявил, что американские военные, которые обеспечивают эвакуацию, могут остаться в аэропорту Кабула и дольше.