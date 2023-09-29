У Пентагоні поки не можуть підтвердити, чи помер командувач чф рф

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"У мене немає жодного підтвердження. Наразі я не можу підтвердити ці повідомлення. Я бачила повідомлення, але нічого не можу підтвердити", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи є підтвердження щодо того, помер чи ні командувач російського флоту.

Нагадаємо

У росії натякнули, що командувач чф рф не помер після ураження штабу флоту 22 вересня, показавши з ним відео. У ССО уточнюють інформацію.