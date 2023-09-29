В Пентагоне пока не могут подтвердить, умер ли командующий чф рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Министерстве обороны США пока не имеют подтверждений, погиб или нет командующий черноморского флота рф виктор соколов. Об этом во время брифинга в четверг сообщила спикер Пентагона Сабрина Сингх, пишет УНН.
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"У меня нет никакого подтверждения. В настоящее время я не могу подтвердить эти сообщения. Я видела сообщения, но ничего не могу подтвердить", - сказала Сингх в ответ на вопрос, есть ли подтверждения относительно того, умер или нет командующий российского флота.
Напомним
В россии намекнули, что командующий чф рф не умер после поражения штаба флота 22 сентября, показав с ним видео. В ССО уточняют информацию.