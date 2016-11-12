У Печерському райсуді заявили, що не давали дозвіл на обшуки у С.Шустера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прес-служба Печерського районного суду Києва заявила, що в провадженні суду клопотань органів досудового розслідування чи прокурора про надання обшуку, що стосуються ведучого Савіка Шустера, не перебувало. Про це йдеться у повідомленні Печерського райсуду у Facebook, передає УНН.
"2 листопада 2016 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Карабанем В.М. у відкритому судовому засіданні були розглянуті клопотання прокурора щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні кіпрських компаній та банку Республіки Кіпр, які стосуються надання або повернення фінансового кредиту наданого Савіку Шустеру за договором позики (копії документів)", - йдеться у повідомленні.
"Таким чином, в провадженні суду клопотань органів досудового розслідування чи прокурора про надання обшуку, що стосуються Савіка Шустера, не перебувало", - додали у суді.
Нагадаємо, генеральний директор каналу "3S.tv" Павло Єлізаров раніше на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Печерський районний суд Києва ухвалив обшукати житло і студію ведучого Савіка Шустера.