В Печерском райсуде заявили, что не давали разрешение на обыски у С.Шустера
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пресс-служба Печерского районного суда Киева заявила, что в производстве суда ходатайств органов предварительного расследования или прокурора о предоставлении обыска, которое касается ведущего Савика Шустера не находилось. Об этом говорится в сообщении Печерского райсуда в Facebook, передает УНН.
"2 ноября 2016 года следственным судьей Печерского районного суда. Киева Карабаня В.М. в открытом судебном заседании были рассмотрены ходатайства прокурора о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении кипрских компаний и банка Республики Кипр, касающиеся предоставления или возвращения финансового кредита предоставленного Шустеру по договору займа (копии документов)", - говорится в сообщении.
"Таким образом, в производстве суда ходатайств органов предварительного расследования или прокурора о предоставлении обыска, касающегося Савика Шустера не находилось", - добавили в суде.
Напомним, генеральный директор канала "3S.tv" Павел Елизаров ранее на своей странице в Facebook сообщил, что Печерский районный суд Киева принял решение обыскать жилье и студию ведущего Савика Шустера.