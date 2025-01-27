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У Парижі пожежа знищила дзвіницю XIX століття

У Парижі пожежа знищила дзвіницю XIX століття

Київ • УНН

 • 29374 перегляди

30-метрова дзвіниця ратуші XIX століття в 12-му окрузі Парижа згоріла вночі 27 січня. 150 пожежників локалізували вогонь, але існує загроза обвалення споруди, яка почала нахилятися.

У Парижі в ніч проти 27 січня згоріла 30-метрова дзвіниця ратуші ХІХ століття, існує ризик обвалення. Про це повідомляє Le Parisien, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що пожежа сталася на даху ратуші 12-го округу, розташованої на проспекті Доменіль. Полум'я охопило дзвіницю висотою приблизно 30 метрів.

За словами префекта поліції Парижа Лорана Нуньєса, займання сталося на верхній частині будівлі. Для ліквідації пожежі було залучено близько 150 пожежників і 60 спецмашин. Станом на 08:30 за місцевим часом вогонь вдалося локалізувати. Інформації про постраждалих немає.

Після ліквідації пожежі паризькі пожежники повідомили, що частина даху за шпилем залишиться зруйнованою. На місці події працюють архітектори, які оцінюють ризик обвалу дзвіниці та вирішують, чи необхідно встановлювати опори.

За словами журналістів, дзвіниця після пожежі почала нахилятися. Префект Лоран Нуньєс підтвердив, що існує загроза її обвалу, і зазначив, що для повної оцінки наслідків знадобиться кілька днів.

Нагадаємо

15 квітня 2019 року в історичній будівлі собору Паризької Богоматері спалахнула пожежа, яка знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння.

Чи не єдиний елемент, який таки уникнув вогню - апсидний хрест. 

Як писала Le Parisien, він має дванадцять метрів завширшки та важить близько двох тонн. Хрест, який виготовлений із заліза, прикрашений золотими скульптурами є витвором відомого архітектора Віолле-ле-Дюка. 

Відомо, що під час нищівної пожежі у 2019-му, хрест майже відразу впав додолу, завдяки чому майже не постраждав від вогню.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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