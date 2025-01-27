В Париже пожар уничтожил колокольню XIX века
Киев • УНН
30-метровая колокольня ратуши XIX века в 12-м округе Парижа сгорела ночью 27 января. 150 пожарных локализовали огонь, но существует угроза обрушения сооружения, которое начало наклоняться.
В Париже в ночь на 27 января сгорела 30-метровая колокольня ратуши XIX века, существует риск обрушения. Об этом сообщает Le Parisien, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что пожар произошел на крыше ратуши 12-го округа, расположенной на проспекте Домениль. Пламя охватило колокольню высотой примерно 30 метров.
По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса, возгорание произошло на верхней части здания. Для ликвидации пожара было привлечено около 150 пожарных и 60 спецмашин. По состоянию на 08:30 по местному времени огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.
После ликвидации пожара парижские пожарные сообщили, что часть крыши за шпилем останется разрушенной. На месте происшествия работают архитекторы, которые оценивают риск обвала колокольни и решают, необходимо ли устанавливать опоры.
По словам журналистов, колокольня после пожара начала наклоняться. Префект Лоран Нуньес подтвердил, что существует угроза ее обвала, и отметил, что для полной оценки последствий понадобится несколько дней.
Напомним
15 апреля 2019 года в историческом здании собора Парижской Богоматери вспыхнул пожар, который уничтожил шпиль, деревянную крышу и часть свода.
Едва ли не единственный элемент, который таки избежал огня - апсидный крест.
Как писала Le Parisien, он имеет двенадцать метров в ширину и весит около двух тонн. Крест, изготовленный из железа, украшенный золотыми скульптурами является произведением известного архитектора Виолле-ле-Дюка.
Известно, что во время сокрушительного пожара в 2019-м, крест почти сразу упал на землю, благодаря чему почти не пострадал от огня.