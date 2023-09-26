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У Парламентській Асамблеї НАТО підтримують українську Формулу миру

У Парламентській Асамблеї НАТО підтримують українську Формулу миру

Київ • УНН

 • 189623 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Парламентській Асамблеї НАТО підтримують мирний план Президента України. Про це повідомив голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні ПА НАТО найбільш проукраїнська міжнародна організація. Позиції учасників засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО – це підтримка мирного плану Президента Зеленського, якнайшвидше прийняття України до НАТО, посилення санкцій проти росії, покарання військових злочинців та «план Маршалла» для України», - написав він у Facebook.

Доповнення

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що українська Формула миру, насправді являє собою втілений у життя Статут ООН, який колись схвалили 140 країн.

Зеленський заявляв, що єдиний документ на основі якого можуть відбуватися мирні переговори – українська Формула миру.

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