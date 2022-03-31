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У парламенті Великої Британії закликають визнати росію державою-терористом

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Теракти, що здійснюються в Україні, зокрема акти тероризму проти цивільного населення, здійснюються російськими державними структурами, що є підставою для визнання Росії державою-терористом. Про це в коментарі Guildhall заявив член парламенту Великої Британії, ексміністр фінансів та кадрової політики Північної Ірландії Семмі Вілсон, пише УНН.

У парламенті Великої Британії закликають визнати росію державою-терористом

Цитата

«Я вважаю очевидним, що путінська армія загрузла в Україні, їх втрати ростуть, і він наказав почати проводити терористичні акти. Бомбардування цілих міст, взяття заручників та їх вивезення до Росії не можна назвати інакше, як тероризмом», - заявив він.

«І оскільки все це здійснюється російською державою, я вважаю, що Росію потрібно визнати державою-терористом», - підсумував депутат британського парламенту Семмі Вілсон.

Доповнення

Раніше депутат Сейму Литовської Республіки Вілія Алекнайте заявила, що визнання урядами США та Великої Британії державних структур Росії терористичними організаціями стане підставою для такого визнання іншими країнами, зокрема, країнами в Європі.

Визначення Росії як терористичної держави підтримав також депутат парламенту Канади, член Палати громад та Національного комітету оборони Канади Джон МакКей.

У німецькому Бундестазі, своєю чергою, коментуючи діяльність РФ в Україні, заявили, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

Депутат Європарламенту, екскомандувач сил оборони Естонії Ріго Террас запропонував, що на міжнародному рівні, зокрема, на рівні ООН, має розпочатися дискусія про визнання Росії терористичною державою.

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