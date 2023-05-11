У ПАР відреагували на звинувачення США щодо постачання боєприпасів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Влада Південно-Африканської Республіки відреагувала на звинувачення щодо постачання боєприпасів у рф. У ПАР заявили, що наразі проводиться розслідування щодо звинувачень, пише BBC, передає УНН.
Деталі
У відгуку на заяву посла США влада Південно-Африканської Республіки заявила, що проводить розслідування щодо звинувачень у постачанні боєприпасів до росії. Одночасно у ПАР дорікнули американському послу в тому, що він поводиться "контрпродуктивно".
Прессекретар президента Південно-Африканської Республіки Вінсент Магвенья заявив, що представники США і ПАР уже обговорювали та домовилися, що дадуть незалежній комісії можливість спокійно розслідувати цю справу. До цього американські спецслужби передадуть їй наявну в них інформацію.
Цитата
"Те, що російське судно, відоме як Lady R, пришвартувалося в ПАР, не було секретом. Висловлювалися підозри щодо мети його вояжу. Жодних доказів досі пред'явлено не було, але уряд розпорядився провести незалежне розслідування під керівництвом відставного судді.
Тому гідне жалю те, що посол США зайняв контрпродуктивну позицію, яка підриває взаєморозуміння, досягнуте з цього питання", - заявив прессекретар президента ПАР.
Нагадаємо
У четвер, 11 травня, посол США в ПАР Рубен Бріджеті заявив місцевим ЗМІ про те, що, у Сполучених Штатах думають, що ПАР поставляли рф боєприпаси, які доставляло з Африки російське судно Lady R, що на початку грудня стояло на базі південноафриканського флоту.