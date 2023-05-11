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В ЮАР отреагировали на обвинения США относительно поставок боеприпасов рф

В ЮАР отреагировали на обвинения США относительно поставок боеприпасов рф

Киев • УНН

 • 1461539 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Власти Южно-Африканской Республики отреагировали на обвинения о поставках боеприпасов в рф. В ЮАР заявили, что сейчас проводится расследование по обвинениям, пишет BBC, передает УНН.

Детали

В отзыве на заявление посла США власти Южно-Африканской Республики заявили, что проводят расследование по обвинениям в поставках боеприпасов в россию. Одновременно в ЮАР упрекнули американского посла в том, что он ведет себя "контрпродуктивно".

Пресс-секретарь президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья заявил, что представители США и ЮАР уже обсуждали и договорились, что дадут независимой комиссии возможность спокойно расследовать это дело. К этому, американские спецслужбы передадут ей имеющуюся у них информацию.

Цитата

"То, что российское судно, известное как Lady R, пришвартовалось в ЮАР, не было секретом. Высказывались подозрения относительно цели его вояжа. Никаких доказательств до сих пор предъявлено не было, но правительство распорядилось провести независимое расследование под руководством отставного судьи.

Поэтому достойно сожаления то, что посол США занял контрпродуктивную позицию, которая подрывает взаимопонимание, достигнутое по этому вопросу", - заявил пресс-секретарь президента ЮАР.

Напомним

В четверг, 11 мая, посол США в ЮАР Рубен Бриджети заявил местным СМИ о том, что, в Соединенных Штатах думают, что ЮАР поставляли рф боеприпасы, которые доставляло из Африки российское судно Lady R, которое в начале декабря стояло на базе южноафриканского флота.

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