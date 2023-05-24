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У обвинуваченого у держзраді ексміністра Табачника знайшли у Криму будівельний бізнес - Схеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. За даними реєстру юридичних осіб російської федерації, з жовтня 2021 року міністр освіти й науки часів президентства Віктора Януковича Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ТОВ «Специализированный застройщик «Таврида-Центр» у Криму, повідомляє УНН з посиланням на програму журналістських розслідувань «Схеми».

Деталі 

Місце реєстрації бізнесу – Крим, місто Сімферополь. Основний напрямок роботи компанії – «діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника». 

Партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин росії володимир аматуні. У 2021 році «Таврида-Центр» фіксувала збитки, а от звітів за 2022 рік іще не публікувала.

На рахунку Дмитра Табачника це вже друга російська фірма, де він є співзасновником. Окрім «Таврида-Центр» із 2019 року він володіє часткою у російській компанії ТОВ «Лиэль-ФМ» (профіль діяльності – посередництво у торгівлі).

Журналісти «Схем» намагались взяти коментар у Табачника, але, почувши запитання про його підтримку російської окупаційної влади та про бізнес в окупованому росією Криму, той відповів: «До свидания». Після цього на дзвінки не відповідав.




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