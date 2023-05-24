У обвиняемого в госизмене экс-министра Табачника нашли в Крыму строительный бизнес - Схемы

Детали

Место регистрации бизнеса – Крым, город Симферополь. Основное направление работы компании – «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

Партнером Табачника в этом бизнесе является местный застройщик, гражданин россии владимир аматуни. В 2021 году «Таврида-Центр» фиксировала убытки, а вот отчетов за 2022 год еще не публиковала.

На счету Дмитрия Табачника это уже вторая российская фирма, где он является соучредителем. Кроме «Таврида-Центр» с 2019 года он владеет долей в российской компании ООО «Лиэль-ФМ» (профиль деятельности – посредничество в торговле).

Журналисты «Схем» пытались взять комментарий у Табачника, но, услышав вопрос о его поддержке российской оккупационной власти и о бизнесе в оккупированном россией Крыму, тот ответил: «До свидания». После этого на звонки не отвечал.







