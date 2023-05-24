У обвиняемого в госизмене экс-министра Табачника нашли в Крыму строительный бизнес - Схемы

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13 марта, 19:26 • 47271 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104395 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107474 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107648 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101624 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94857 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110238 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131369 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171089 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 716712 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. По данным реестра юридических лиц российской федерации, с октября 2021 года министр образования и науки времен президентства Виктора Януковича Дмитрий Табачник владеет долей в 50% компании ООО «Специализированный застройщик «Таврида-Центр» в Крыму, сообщает УНН со ссылкой на программу журналистских расследований «Схемы».

Детали 

Место регистрации бизнеса – Крым, город Симферополь. Основное направление работы компании – «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». 

Партнером Табачника в этом бизнесе является местный застройщик, гражданин россии владимир аматуни. В 2021 году «Таврида-Центр» фиксировала убытки, а вот отчетов за 2022 год еще не публиковала.

На счету Дмитрия Табачника это уже вторая российская фирма, где он является соучредителем. Кроме «Таврида-Центр» с 2019 года он владеет долей в российской компании ООО «Лиэль-ФМ» (профиль деятельности – посредничество в торговле).

Журналисты «Схем» пытались взять комментарий у Табачника, но, услышав вопрос о его поддержке российской оккупационной власти и о бизнесе в оккупированном россией Крыму, тот ответил: «До свидания». После этого на звонки не отвечал.




Украинские Национальные Новости

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