У ОБСЄ прокоментували обмін утримуваними особами між Україною та "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав обмін утримуваних осіб між Україною та бойовиками “Л/ДНР”. Він очікує, що в 2020 році повинні бути зроблені нові кроки в напрямку мирного врегулювання конфлікту на сході України. Про це повідомила в неділю пресслужба ОБСЄ, зазначає УНН.
“Обмін великої групи полонених в цей святковий час особливо важливий. Сім’ї зможуть возз’єднатися і провести свята разом”, — йдеться в заяві.
Голова ОБСЄ вказав сторонам конфлікту в Україні на необхідність зберігати прихильність повного припинення вогню, що було погоджено в Парижі на саміті “нормандської четвірки”. “Я сподіваюся, що ми побачимо більше таких надзвичайно необхідних позитивних кроків в напрямку мирного врегулювання конфлікту в 2020 році. ОБСЄ за допомогою свого мандата у тристоронній контактній групі і Спеціальної моніторингової місії в Україні готова надавати підтримку”, — зазначив Лайчак.
Як писав УНН, у Раді Європи, коментуючи сьогоднішній обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО, назвали подію “хорошим зрушенням”.