У ОБСЄ прокоментували обмін утримуваними особами між Україною та "Л/ДНР"

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав обмін утримуваних осіб між Україною та бойовиками “Л/ДНР”. Він очікує, що в 2020 році повинні бути зроблені нові кроки в напрямку мирного врегулювання конфлікту на сході України. Про це повідомила в неділю пресслужба ОБСЄ, зазначає УНН.