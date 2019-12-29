У Раді Європи відреагували на сьогоднішній обмін між Україною і ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Раді Європи, коментуючи сьогоднішній обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО, назвали подію “хорошим зрушенням”. Про це прессекретар РЄ Даніель Хольтген написав в Twitter, передає УНН.
“Хороше зрушення сьогодні: Україна і сепаратисти починають обмін ув’язненими “всіх на всіх”, — написав він.
Нагадаємо, сьогодні, в неділю, повинен відбутися “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами повинен відбутися в неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться в КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова підтвердила, що в Майорську в Донецькій області стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.
Раніше Денисова в Facebook повідомила, що з ОРДЛО повинні повернутися 80 осіб.