У НТКУ запевнили, що Євробачення-2017 відбудеться в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Пісенний конкурс “Євробачення” обов’язково відбудеться в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. гендиректора НТКУ Олександр Харебін, передає УНН.
“Держава Україна впорається, і Євробачення пройде в Україні в місті Києві! Навіть не кажіть такого, навіть без будь-яких але та якщо, навіть не думайте робити припущень щодо інших можливостей — Єврорачення пройде в Україні і пройде на високому рівні!” — написав О.Харебін.
Нагадаємо, у неділю 27 листопада ЗМІ повідомили з посиланням на слова О.Харебіна, що Україна може втратити Євробачення через затягування з організацією.