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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 84371 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 100091 перегляди

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У НТКУ запевнили, що Євробачення-2017 відбудеться в Україні

Київ • УНН

 • 8558 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Пісенний конкурс “Євробачення” обов’язково відбудеться в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. гендиректора НТКУ Олександр Харебін, передає УНН.

У НТКУ запевнили, що Євробачення-2017 відбудеться в Україні

“Держава Україна впорається, і Євробачення пройде в Україні в місті Києві! Навіть не кажіть такого, навіть без будь-яких але та якщо, навіть не думайте робити припущень щодо інших можливостей — Єврорачення пройде в Україні і пройде на високому рівні!” — написав О.Харебін.

Нагадаємо, у неділю 27 листопада ЗМІ повідомили з посиланням на слова О.Харебіна, що Україна може втратити Євробачення через затягування з організацією.

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