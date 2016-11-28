У НТКУ запевнили, що Євробачення-2017 відбудеться в Україні

“Держава Україна впорається, і Євробачення пройде в Україні в місті Києві! Навіть не кажіть такого, навіть без будь-яких але та якщо, навіть не думайте робити припущень щодо інших можливостей — Єврорачення пройде в Україні і пройде на високому рівні!” — написав О.Харебін.

Нагадаємо, у неділю 27 листопада ЗМІ повідомили з посиланням на слова О.Харебіна, що Україна може втратити Євробачення через затягування з організацією.