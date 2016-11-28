В НТКУ заверили, что Евровидение-2017 состоится в Украине

"Государство Украина справится, и Евровидение пройдет в Украине в городе Киеве! Даже не говорите такого, даже без каких-либо но и если, даже не думайте делать предположений относительно других возможностей - Евровидение пройдет в Украине и пройдет на высоком уровне!", - написал А.Харебин.

Напомним, в воскресенье 27 ноября СМИ сообщили со ссылкой на слова А.Харебина, что Украина может потерять Евровидение-за затягивания с организацией.