В НТКУ заверили, что Евровидение-2017 состоится в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Песенный конкурс "Евровидение" обязательно состоится в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. гендиректора НТКУ Александр Харебин, передает УНН.
"Государство Украина справится, и Евровидение пройдет в Украине в городе Киеве! Даже не говорите такого, даже без каких-либо но и если, даже не думайте делать предположений относительно других возможностей - Евровидение пройдет в Украине и пройдет на высоком уровне!", - написал А.Харебин.
Напомним, в воскресенье 27 ноября СМИ сообщили со ссылкой на слова А.Харебина, что Украина может потерять Евровидение-за затягивания с организацией.